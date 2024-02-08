Стало известно об отмене концерта Feduk в Тюмени В Тюмени неожиданно отменили концерт рэпера Feduk

Концерт рэпера Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров) не состоится в Тюмени, говорится на официальной странице музыканта в соцсети «ВКонтакте». Причины отмены выступления, которое было запланировано на 23 февраля в клубе «Байконур», не сообщаются.

Мы вынуждены отменить концерт в вашем городе в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе «Байконур». Все билеты подлежат возврату по месту приобретения. <...> Обязательно назначим с вами новую встречу. Надеемся на понимание и любовь, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно об отмене концерта заслуженной артистки России Кристины Орбакайте во Владивостоке. Мероприятие должно было состояться 19 марта. Решение о непроведении концерта было принято совместно организаторами и концертным залом Fesco Fall после заявлений активистов патриотической организации.

До этого в Иваново отменили концерт певицы Елены Ваенги за пару минут до начала шоу. Причиной стал выход из строя техники музыкантов. На выступление артистки пришли около 1,3 тысячи человек, концертный зал был полностью заполнен. Ваенга вышла на сцену и извинилась перед слушателями за произошедший форс-мажор. Певица пообещала вернуться в Иваново с новым концертом 30 мая.