Spotify назвал самых популярных российских музыкантов у иностранцев

Самыми популярными российскими музыкантами у иностранных слушателей на Spotify являются Пётр Чайковский, Rauf & Faik и Моргенштерн. Такие итоги года приводит стриминговый сервис. В топ-10 российских исполнителей вошли представители классической музыки, поп-исполнители и рэперы. Русский рок на Западе популярностью не пользуется.

По словам главы Spotify в России и странах СНГ Ильи Алексеева, в плейлистах слушателей сервиса находится место для классики, поп-музыки и рэпа.

Несомненно, рэп остаётся одним из любимых жанров, это подтвердили и российские рейтинги, и данные по прослушиваниям наших локальных редакционных плейлистов за пределами страны, — подчеркнул Алексеев.

Абсолютным лидером, как и годом ранее, оказался композитор Пётр Чайковский. В топ-10 вошёл и Сергей Рахманинов. Он занимает 8-е место.

Дуэт Rauf & Faik в сравнении с 2020 годом поднялся на одну строчку, заняв второе место и обогнав Моргенштерна.

Второй год подряд в десятку входит певец Tony Igy (Антон Игумнов), который не выпускал новых треков в 2021 году.

В топ-10 вошли певец Jony, группа t.A.T.u., отпраздновавшая 20 лет с момента выпуска первого альбома, дуэт IC3PEAK, исполняющий многослойную электронную музыку.

На 10-м месте исполнитель из Кинешмы kostromin. Его трек «Моя голова винтом» (My head is spinning like a screw) стал вирусным в TikTok.

Ранее YouTube опубликовал рейтинг самых популярных видео русскоязычного сегмента за 2021 год. Первое место занял ролик Алексея Навального о «дворце Путина», с января 2021 года его посмотрели 119 млн зрителей. На втором месте шоу «Что было дальше?» с Александром Гудковым и Антоном Лапенко, свыше 31 млн просмотров. На третьем — интервью Юрия Дудя с блогером Ивангаем, более 21 миллиона просмотров.