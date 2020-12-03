Подруга Дорошиной показала Малахову тайное письмо актрисы об Олеге Ефремове

https://static.news.ru/photo/3f8622e2-358b-11eb-971a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Звезда советского фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина в письме, о существовании которого ранее было не известно, призналась, что её любимый мужчина, актёр Олег Ефремов покончил жизнь самоубийством.

Дорошина ушла из жизни 21 апреля 2018 года. Всю жизнь она любила Ефремова, который сначала создал «Современник», а затем стал художественным руководителем МХАТ имени Чехова.

Известная актриса всегда нравилась мужчинам, в числе её поклонников оказался даже Олег Даль. Но их творческий брак, состоявшийся в 1963 году, не сложился. Даже после расставания Даль постоянно интересовался судьбой бывшей супруги. Выдающегося актёра не стало в 1981 году — у него случился сердечный приступ. Говорили также, что союз артистов не состоялся из-за любви Дорошиной к своему кумиру Ефремову.

Вера Карпова, хорошо знавшая Нину Дорошину, вспомнила, что когда звонил Ефремов, та могла мгновенно вскочить с кровати и побежать с ним на встречу. Во время шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» подруга актрисы сообщила, что в одном из писем Дорошина рассказала ей о последнем дне Олега Ефремова.

24 мая его не стало. Он покончил с собой. А 31-го его похоронили. Я до сих пор как во сне. Во мне всё умерло. Затормозилось восприятие окружающего, — писала Нина Дорошина.

По словам дочери Ефремова Анастасии, актриса явно преувеличила, так как её отец скончался во сне.

Ранее режиссёр фильма «Любовь и голуби» Владимир Меньшов заявил о том, что его оглоушила новость о смерти актрисы Нины Дорошиной, которая знаменита на всю страну своей ролью в его картине. Меньшов подчеркнул, что даже не знает, как прокомментировать произошедшее. Актёр Михаил Ефремов, в свою очередь, всё же сумел подобрать слова в связи с кончиной известнейшей актрисы. Также в связи со смертью Дорошиной выразил свои соболезнования актёр Валентин Гафт. Он назвал уход из жизни артистки страшной потерей, писал NEWS.ru.