СМИ узнали, что оставил Пётр Мамонов родным в наследство

Пётр Мамонов, который умер 15 июля после нескольких недель борьбы с коронавирусом, сумел при жизни достойно обеспечить своих близких. Несмотря на то что сам он относился к деньгам философски, материально фронтмен «Звуки Му» в последнее время был обеспечен, пишет StarHit.

В трудные времена Мамонова поддерживали друзья и поклонники, никогда легендарный рокер не был забыт своими преданными фанатами.

Пётр Мамонов был женат два раза, у него трое сыновей. Первый его брак распался довольно быстро, зато со второй женой Ольгой он прожил душа в душу много лет до последнего дня.

Сначала Мамонов с женой жили в Москве в трёхкомнатной квартире площадью 50 квадратных метров. Было время, когда в семье наступали сложные финансовые периоды. Когда материальное положение рокера немного улучшилось, они построили большой дом в 100 км от столицы.

У меня дом в 800 квадратных метров, три «Мерседеса», участок — гектар земли, где сосны растут, четыре гитары лучших. Павел Семёнович Лунгин заплатил за «Грозного» кучу денег, вот и дом такой отбухал. Я купаюсь в благоденствии. Отдыхаю во сне, остальное время работаю. Делаю мебель из лиственницы — такие у меня столы, имя свое выжгу ещё — по 500 долларов будут отскакивать. Голова брызжет идеями, не успеваю жить, сейчас стараюсь больше обращать внимания на родных. Работаю дома, никуда им от меня не деться, — признавался как-то сам Мамонов.

Музыкант почти три недели пролежал в коме, у него развился сепсис, наступили перебои с сердцем. Сам он по-философски относился к смерти, не боялся её, сожалел только о том, что творил в юности.

Разрешал жене убивать детей во чреве. Это как? Как может быть счастлива семья убийц? Вот о чём стоит плакать всю оставшуюся жизнь. По мере своих слабых щенячьих сил я это делаю, но очень редко. Надо бы чаще молиться, просить у Бога прощения, он ведь милостив, — незадолго до смерти признавался Мамонов.

Ранее сообщалось, что в начале 80-х годов Мамонов основал андеграундную группу «Звуки Му» и был её бессменным фронтменом до сегодняшнего дня. Он являлся ярким представителем рок-тусовки того времени — участвовал в «квартирниках», дружил и выступал месте с музыкантами из таких коллективов, как «Аквариум», «Зоопарк», «Кино» и других.