СМИ: Лановой пережил клиническую смерть

https://static.news.ru/photo/8f0a9bf8-6183-11eb-bd49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Василий Лановой пережил состояние клинической смерти. Ранее артиста подключили к аппарату ИВЛ.

87-летний актёр Василий Лановой пережил состояние клинической смерти, — говорится в сообщении издания Baza.

Состояние артиста начало ухудшаться около суток назад, хотя ранее врачи говорили, что он справляется с болезнью и находится в стабильном состоянии.

Ланового и его жену Ирину Купченко госпитализировали с подозрением на COVID-19 в начале января. 11 января директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что состояние здоровья артиста «терпимое». 16 января актёр отпраздновал в больнице свой 87-й день рождения, его поздравил президент РФ Владимир Путин.

28 января друг Ланового народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов подтвердил данные о подключении актёра к аппарату ИВЛ. Он также сообщил, что состояние артиста оценивается врачами как очень тяжёлое.

Народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Работает в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Является председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища им. Щукина, писал NEWS.ru.