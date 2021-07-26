СМИ: Федункив вышла замуж за итальянца, который моложе её на 12 лет

Комедийная актриса Марина Федункив вышла замуж. Избранником 49-летней знаменитости стал итальянец Стефано Маджи, который моложе её на 12 лет. Возлюбленные уже подписали документы, передаёт Super.ru.

По данным СМИ, в конце лета Федункив и Маджи устроят пышную свадьбу. Сообщается, что 37-летний предприниматель родом из Италии, но последние несколько лет живёт и работает в России. Информацию о свадьбе актриса пока не подтверждала, однако сайт показал фотодоказательство: на кадре пара заполняет документы в одном из московских МФЦ.

Федункив была замужем дважды. С первым возлюбленным Сергеем Щелчковым брак не был оформлен документально и продлился 12 лет. Позже актриса расписалась с предпринимателем Михаилом, но и этот брак, несмотря на долгий срок, не сложился: спустя 13 лет супруги развелись. Детей у актрисы нет.

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