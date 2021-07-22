СМИ узнали, за кого собралась замуж дочь Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что её позвали замуж. Дату бракосочетания девушка не назвала, но судя по публикациям в Instagram, это случится довольно скоро, пишет KP.RU.
Информации о будущем зяте «прекрасной няня» мало, в частности, пока даже
Не так давно пара отдыхала в Крыму. Вместе они и заразились коронавирусом, от которого пытаются сейчас вылечиться.
Ранее дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк, 25-летняя Анна, пожаловалась в сторис Instagram на проблемы со слухом. Судя по всему, он начал пропадать из-за коронавируса.