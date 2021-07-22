СМИ узнали, за кого собралась замуж дочь Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна заявила, что её позвали замуж. Дату бракосочетания девушка не назвала, но судя по публикациям в Instagram, это случится довольно скоро, пишет KP.RU.

Информации о будущем зяте «прекрасной няня» мало, в частности, пока даже неизвестно его имя. Но СМИ узнали, что с Анной Заворотнюк молодой человек познакомился, когда учился в США. Встречаются молодые люди уже шесть лет. Дочь Заворотнюк живёт с возлюбленным в квартире в Москве. Он также предпочёл не жить в США, а уехать в Россию.

Не так давно пара отдыхала в Крыму. Вместе они и заразились коронавирусом, от которого пытаются сейчас вылечиться.

Ранее дочь борющейся с раком актрисы Анастасии Заворотнюк, 25-летняя Анна, пожаловалась в сторис Instagram на проблемы со слухом. Судя по всему, он начал пропадать из-за коронавируса.