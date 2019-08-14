Скульптурное изображение легендарной актрисы Фаины Раневской установили в одном из скверов Приморского района Санкт-Петербурга. Она стала центральным элементом площадки для семейного отдыха, создаваемой в честь Года театра в России.
Автором скульптуры стал Семён Жохов. Раневская изображена сидящей на скамейке. На гранитном постаменте высечена её цитата: «Всё сбудется, стоит только расхотеть...»
Торжественное открытие площадки состоится 1 сентября 2019 года, передаёт
Ранее News.ru писал, что специалисты приступили к реставрации аварийных фигур атлантов, установленных на Театре имени Ермоловой на Тверской улице в Москве. Скульптуры находятся в аварийном состоянии.