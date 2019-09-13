https://static.news.ru/photo/e55726a0-d536-11e9-b9f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Ушёл из жизни исполнитель главной роли в известной рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» — Джефф Фенхолт. Артист умер в США.

Его нашли мёртвым в собственном доме. Певец скончался за пять дней до 69-летия. Причины трагедии не разглашаются. По данным издания TMZ , у музыканта были проблемы со здоровьем.

Мюзикл на основе рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда» впервые поставили на Бродвее в 1971 году. Джефф Фенхолт сыграл в нём главную роль свыше 700 раз.

Ранее News.ru сообщал, что в возрасте 58 лет умер американский певец Дэниел Джонстон, которого вокалист Nirvana Курт Кобейн считал своим кумиром. Причиной смерти артиста стал сердечный приступ.