Ушёл из жизни исполнитель главной роли в известной рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» — Джефф Фенхолт. Артист умер в США.
Его нашли мёртвым в собственном доме. Певец скончался за пять дней до 69-летия. Причины трагедии не разглашаются. По данным издания
Мюзикл на основе рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда» впервые поставили на Бродвее в 1971 году. Джефф Фенхолт сыграл в нём главную роль свыше 700 раз.
Ранее News.ru сообщал, что в возрасте 58 лет умер американский певец Дэниел Джонстон, которого вокалист Nirvana Курт Кобейн считал своим кумиром. Причиной смерти артиста стал сердечный приступ.