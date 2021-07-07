Американская актриса Скарлетт Йоханссон забеременела во второй раз. И хотя знаменитость всячески скрывала своё положение, источники журналистов узнали правду. Беременность звезды «Мстителей» от Колина Йоста раскрыл New York Post.

Скарлетт действительно скоро должна родить, я знаю, что она и Колин очень этого ждут, — рассказал источник.

Двукратная номинантка на премию «Оскар» всеми силами скрывала беременность: не появлялась на мероприятиях для продвижения «Чёрной вдовы», а все интервью прессе давала через Zoom. Сообщается, что актриса трепетно относится к своему здоровью.

Это уже второй ребёнок актрисы. Скарлетт до этого была замужем дважды: за актёром Райаном Рейнольдсом и бизнесменом Романом Дориаком, с которым они воспитывают шестилетнюю дочь Роуз. В 2020-м актриса сыграла свадьбу с Йостом. О личной жизни 39-летнего актёра до встречи со Скарлетт в открытых источниках информации нет.

Ранее сообщалось, что американская хип-хоп-исполнительница Белкалис Марленис Альманзар, более известная как Карди Би, ждёт второго ребёнка. Рэперша впервые раскрыла беременность на церемонии премии BET Awards, а сразу после поделилась снимком в своём Instagram.