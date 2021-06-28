Рэперша Карди Би ждёт второго ребёнка

Американская хип-хоп-исполнительница Белкалис Марленис Альманзар, более известная как Карди Би, ждёт второго ребёнка. Рэперша впервые раскрыла беременность на церемонии премии BET Awards, а сразу после поделилась снимком в своём Instagram.

Наряд Карди Би стал сенсацией на прошедшей премии. Мало того что певица ранее скрывала беременность, так ещё и на церемонию девушка выбрала костюм, который максимально подчеркнул уже сильно округлившийся живот. Фото опубликовал её муж, рэпер Оффсет (Offset), участник хип-хоп-группы Migos.

Все были крайне удивлены новостью, так как в декабре 2018-го Карди Би объявила в соцсети о расставании с Оффсетом после четырнадцати месяцев брака. Тогда сообщалось, что причиной стала измена рэпера. К началу февраля пара помирилась, однако в сентябре 2020-го Карди вновь заявила, что подала на развод. В заявлении, которое она подала в Верховный суд округа Фултон в Джорджии, значилось, что их семья «безвозвратно разрушена» и что знаменитости уже давно живут раздельно.

Ранее сообщалось, что беременные актрисы Мария Горбань и Елизавета Арзамасова померились животами на премьере нового фильма Сарика Андреасяна «Проклятый чиновник». Увидев друг друга, девушки обнялись и немного попозировали фотографам.