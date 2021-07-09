Симоньян призвала к ответу Минздрав за «бардак» с вакцинацией

Главный редактор телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян раскритиковала поведение некоторых врачей, которые отговаривают россиян от вакцинации. С одним из таких докторов столкнулась сегодня, 9 июля, мама телеведущей. Симоньян, узнав о поведении врача, обратилась к руководству Минздрава РФ в своём Telegram-канале.

Маргарита Симоньян рассказала, что медсестра пришла к её матери, живущей в Адлере, брать кровь. Она якобы заявила родственнице главреда RT, будто все больницы в Сочи «сейчас битком, одни привитые лежат». И добавила, что у пациентов от прививки якобы «убивается иммунитет». Когда мать Симоньян поинтересовалась у медсестры, работает ли та в больнице и знает ли, о чём говорит, сотрудница системы здравоохранения ответила, что работает в лаборатории.

Врачи, медсёстры, «специалисты» отговаривают людей прививаться. <...> Бардак и саботаж такое называется. Минздрав, неужели с этим нельзя ничего сделать? Неужели нельзя громко и показательно уволить с пяток таких умниц в каждом регионе с запретом заниматься медицинской практикой? — обратилась Симоньян к руководству ведомства.

Журналистка отметила, что если врач посоветует пациенту лечить аппендицит подорожником, его «уволят, а то и засудят». Симоньян призвала Минздрав активнее и решительнее реагировать на каждый эпизод распространения фейков о вакцинации самими врачами.

Сегодня, 9 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают призыв главы Роспотребнадзора Анны Поповой к всеобщей вакцинации россиян от коронавируса, но считают это труднодостижимым.

Ранее сообщалось, что медсестра в Калужской области сделала двум пациентам укол физраствора вместо вакцины от коронавируса. В отношении неё началась проверка.

Сама Маргарита Симоньян сделала прививку от коронавируса ещё в сентябре прошлого года и призвала всех россиян вакцинироваться от ковида.