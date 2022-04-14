Шоу комика Сабурова отменили в Чикаго за шутку про менструацию у украинки

Комик Нурлан Сабуров, который сейчас в рамках тура выступает в городах США, из-за неудачной шутки на прошлом концерте не выйдет на сцену в Чикаго. Властям города не понравилось, как стендапер пытался сгладить ситуацию, когда украинка в белом платье с «кровавыми пятнами» пыталась сорвать концерт своими антироссийскими лозунгами, пишет SuperRu. Девушка рвалась на сцену, и пока охранники её пытались поймать и вывести из зала, Сабуров пошутил, что у украинки просто критические дни.

После неудобных вопросов от зрителей на сцену к Нурлану поднялась активистка в «окровавленном» платье. Юморист не нашёл ничего лучше, чем сострить про месячные. Шутку не оценили власти Чикаго, где Сабуров должен был выступить 16 апреля: его шоу перенесли без объявления новой даты, — говорится в сообщении издания.

В туре у Нурлана Сабурова ещё шесть локаций в Соединённых Штатах и Израиле. Журналисты задаются вопросом, сколько концертов ещё состоится с учётом всех провокаций от зрителей.

Ранее Сабуров побоялся высказаться о происходящих в мире политических событиях на концерте в Лос-Анджелесе в США. Выступление стендапера шло гладко, пока не было остановлено публикой. Один из зрителей с задних рядов на чистом русском языке потребовал Сабурова высказать свою позицию о происходящих в мире событиях.