Комик Нурлан Сабуров оконфузился на концерте в США из-за политики

Комик Нурлан Сабуров побоялся высказаться о происходящих в мире политических событиях на концерте в Лос-Анджелесе в США. Видео перепалки артиста со зрителями появилось в Telegram-канале бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова.

Выступление стэндапера шло гладко, пока не было остановлено публикой. Один из зрителей с задних рядов на чистом русском языке потребовал Сабурова высказать свою позицию о происходящих в мире событиях.

Если ты... (испугался), то так и скажи: «Я боюсь сказать „нет“», — крикнул артисту зритель.

Сабуров немедленно согласился с перебившим его выступление человеком.

Да. Так и есть, братан. У меня есть семья. Вы должны понять, что у меня тоже есть свои страхи. Вы кого из меня делаете? — ответил комик, после чего продолжил выступление.

Сабуров после Лос-Анджелеса намерен посетить с концертами Сиэтл, Чикаго, Сан-Франциско, Майами и Нью-Йорк. Случившееся на первом концерте прокомментировал сам Омаров. Он выразил недоумение, зачем комик поехал на гастроли в США, оставив семью, за которую так боится.

Не менее ехидно отреагировала на инцидент Ксения Собчак. Она не оценила поступок Сабурова, а припомнила ему передачу «Что было дальше?», в которой Сабуров с компанией старательно высмеивает звёзд. Сейчас же артист, считает Собчак, показал свою беспомощность.

Комик Нурлан Сабуров долго «не слышал» вопросов из зала по поводу его отношения к происходящему. Легко быть крутым, когда чморишь впятером Ивлееву, — написала в Telegram-канале телеведущая.

Ранее сообщалось, что Максим Галкин не может распродать билеты на свои концерты, запланированные на июнь, в Израиле. Артист жалуется знакомым, что оказался никому не нужен в чужой стране.