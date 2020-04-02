Шесть российских музеев вошли в 100 самых посещаемых в мире

https://static.news.ru/photo/0b764e30-7580-11ea-937a-fa163e074e61_660.jpg Фото: lujinbo, via imago-images.de/Global Look Press

Издание The Art Newspaper опубликовало традиционный список самых посещаемых музеев мира. Как и в прошлые годы, лидером стал парижский Лувр, который в 2019 году посетили 9,6 млн человек.

Второе место занял музей Китая, собравший за тот же период 7,39 млн посетителей, указано в рейтинге. Музеи Ватикана оказались на третьей строчке с показателем в 6,88 млн посетителей, вытеснив на четвёртое место Метрополитен-музей, в который за год пришло 6,47 млн гостей.

Государственный Эрмитаж на восьмом месте с 4,96 млн посетителей — великий российский музей давно держит это место, лишь иногда отступая на девятую строчку, — отмечает издание.

В рейтинг также попали музеи Кремля (на 17-м месте — 3,1 млн посетителей), Третьяковская галерея (на 20-й позиции — 2,84 млн), Государственный Русский музей (на 25-й строчке — 2,39 млн), ГМИИ им. А.С. Пушкина (на 46-м месте — 1,48 млн) и музей современного искусства «Гараж» (на 96-й строке — 828,5 тысяч).

Как писал NEWS.ru, онлайн-проект «Музейная Москва онлайн» опубликовал архив около 40 тысяч экспонатов столичных музеев. Это сделано для людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.