Шесть российских музеев вошли в 100 самых посещаемых в мире

Издание The Art Newspaper опубликовало традиционный список самых посещаемых музеев мира. Как и в прошлые годы, лидером стал парижский Лувр, который в 2019 году посетили 9,6 млн человек.
Второе место занял музей Китая, собравший за тот же период 7,39 млн посетителей,
Государственный Эрмитаж на восьмом месте с 4,96 млн посетителей — великий российский музей давно держит это место, лишь иногда отступая на девятую строчку, — отмечает издание.
В рейтинг также попали музеи Кремля (на 17-м месте — 3,1 млн посетителей), Третьяковская галерея (на 20-й позиции — 2,84 млн), Государственный Русский музей (на 25-й строчке — 2,39 млн), ГМИИ им. А.С. Пушкина (на 46-м месте — 1,48 млн) и музей современного искусства «Гараж» (на 96-й строке — 828,5 тысяч).
Как писал NEWS.ru, онлайн-проект «Музейная Москва онлайн» опубликовал архив около 40 тысяч экспонатов столичных музеев. Это сделано для людей, находящихся в изоляции из-за пандемии коронавируса.
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