«Сегодня лучше принимать»: Швыдкой о выставках произведений искусства Швыдкой предложил не отправлять экспонаты российских музеев за границу

Михаил Швыдкой / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Произведения искусства, находящиеся в музейном фонде России, не будут отправлять на зарубежные выставки, в том числе в дружественные и нейтральные страны, сообщил «Интерфаксу» специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, так будет до тех пор, пока «ситуация в мире не станет спокойнее».

Сегодня лучше принимать выставки, чем отправлять российские произведения искусства за рубеж, даже, может быть, в дружественные и нейтральные страны, — сказал Швыдкой.

Он добавил, что в этом году не стоит отправлять экспонаты даже в страны СНГ.

В апреле картины из собраний российских музеев были задержаны на русско-финской границе из-за санкций Евросоюза. Отмечается, что речь шла о грузовиках, в которых находились более чем 200 картин из Эрмитажа и Третьяковской галереи. Лишь после того, как в Еврокомиссии разъяснили, что участвовавшие в европейских выставках российские экспонаты не подпадают под санкции, экспонаты вернулись на родину.