Россия попала в топ самых популярных стран на Pornhub

https://static.news.ru/photo/a3576d66-b6fc-11ea-b2c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На американском сайте для взрослых Pornhub Россия заняла третье место среди самых популярных стран. По тегу страны можно найти 125 тысяч роликов.

В топ также вошли Япония, у отметки которой 368 тысяч записей, Великобритания с 138 тысячами видео, Германия (122 тысячи) и Индия (78 тысяч). Чаще всего лайки получали публикации из категорий Chubby (Пухлые) и Exclusive, а реже всего — Funny, 360° и Japanese.

Статистику опубликовал пользователь сайта Reddit, скрывающийся под ником praxidike74. Он проанализировал 30 гб данных о почти 8,5 млн видео и составил подробную инфографику, доступную в сабреддите Data Is Beautiful, передаёт «Нож».

Praxidike74 обработал информацию с помощью инструментов Numpy, Geopandas, Pandas и Matplotlib. Для графиков и диаграмм он применил инструменты PowerPoint. Основным источником данных стали теги к роликам.

Пользователи, согласно результатами, чаще всего публикуют видео с тегами Amateur, Teen, Gay и Babe.

Как писал NEWS.ru, Pornhub запустил сайт-пародию, на котором опубликованы ролики и трансляции с порнозвёздами, моющими руки. Проект открыт для информирования людей о важности гигиены во время пандемии коронавируса.