21 августа 2025 в 10:23

Родственники погибшего на СВО зятя Пригожина портят жизнь его дочери

Пригожин сообщил о появлении неизвестных родственников его погибшего зятя

Продюсер Иосиф Пригожин, зять которого Евгений Ткаченко погиб в зоне СВО на Купянском направлении, сообщил NEWS.ru о внезапном появлении его «родственников». Они через суд требовали у государства денежные компенсации, положенные близким погибшего. При этом, по информации Пригожина, Евгений вырос в детском доме, в жизни пробивался самостоятельно без чьей-либо помощи.

Все годы, что Даная (дочь Пригожина. – NEWS.ru) была с Женей, никаких его родственников близко не было. А теперь они тут как тут. Или это мошенники, я не понимаю, — недоумевает продюсер.

Он добавил, что люди, называющие себя родственниками покойного Евгения, приходили в Солнцевский суд. Своим присутствием и финансовыми претензиями они, по его мнению, негативно влияли на моральное состояние вдовы погибшего.

К сожалению, наш алчный мир так устроен. Пытаются портить жизнь моей дочери, у которой нервы и так на пределе, — отметил собеседник.

Суд, по его словам, принял сторону Данаи, выплаты за погибшего в зоне спецоперации супруга получит она. Пригожин добавил, что дочь старается держаться.

Одна без мужа воспитывает маленького ребенка — Даниэлю три года — уходить в депрессию ей категорически нельзя. Нужно воспитывать сына, работать, учиться жить в новых обстоятельствах, — резюмировал продюсер.

Ранее стало известно, что зять Пригожина без вести пропал в зоне проведения СВО. По словам дочери продюсера Данаи, муж находится в соответствующем статусе уже на протяжении длительного времени. Перед тем, как отправиться на боевое задание, Ткаченко отправил сообщение жене. Он написал, что любит ее и сына.

