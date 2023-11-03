Роберт Паттинсон впервые станет отцом Daily Mail: подруга Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус беременна

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус

37-летний британский актер Роберт Паттинсон, известный по главной роли в фильме «Сумерки», впервые станет отцом, пишет Daily Mail. 31-летняя актриса Сьюки Уотерхаус, с которой артист живет пять лет, вышла на прогулку в Лос-Анджелесе с заметно округлившимся животом, говорится в сообщении.

Пара не делала никаких объявлений о предстоящем событии, ранее в прессе не было подтверждения каким-либо предположениям о беременности. Сьюки была одета в черный свитер на молнии, который она сочетала с серыми спортивными шортами. Роберт вышел на прогулку в сером пуловере с капюшоном, черных полосатых шортах и черных кроссовках. Пара выглядела влюбленной и обнималась, — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что 47-летний лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков станет отцом в пятый раз. Об этом исполнитель заявил на фестивале «Новый сезон» в Сочи, где появился с 37-летней супругой Региной Бурд. Пара воспитывает 14-летнюю дочь Нику и двоих сыновей — 13-летнего Энджела и восьмилетнего Мирона. От первого брака с Еленой Добындо у Сергея есть 22-летняя дочь Александра.

Жуков признался, что старшие дети просили у них еще одного малыша. По его словам, они несколько раз отправляли их с Региной на свидание, потому что мечтали о появлении брата или сестры.