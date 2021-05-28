Ревва, Москва, Ленин: Линдеманн показал тизер нового клипа Rammstein

https://static.news.ru/photo/b0eadc9e-bfb9-11eb-ac4e-96000091f725_660.jpg Фото: till_lindemann_official/instagram.com

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн поразил поклонников будущим клипом, показав тизер новинки в своём Instagram. Видео было снято в России: комик Александр Ревва предстаёт в роли сотрудника КГБ, а бюст Владимира Ленина обливается кровавыми слезами.

Судя по 15-секундной нарезке кадров, действие происходит в Москве. В тизере слышен бой курантов, а также запечатлена Красная площадь. Вероятно, происходит допрос у сотрудника КГБ. Трек называется Ich Hasse Kinder, что в переводе с немецкого дословно значит «я ненавижу детей».

Точная дата выхода клипа не называется. В подписи говорится, что ролик выйдет скоро. Отметим, что это не первый клип исполнителя, снятый в России. Например, видео на песню «Любимый город» было снято в музее «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге. Кроме того, в Северной столице частично снимался клип на песню Platz Eins, а на Ленфильме проходила часть съёмок видео на песню Frau & Mann.

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