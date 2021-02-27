«Прошу молитв»: друг Лядовой раскрыл подробности состояния певицы

В субботу, 27 февраля, известная певица и композитор Людмила Лядова была экстренно госпитализирована с коронавирусным поражением лёгких. Друг семьи Виктор Дворовенко поделился информацией о состоянии здоровья артистки.

Людмила Алексеевна почувствовала себя плохо несколько дней тому назад, у неё появилась слабость. Она ведь всегда бодрая и весёлая, несмотря на то что перенесла инсульт, а тут начала терять силы, — отметил он.

По словам Дворовенко, изначально состояние 95-летней Лядовой в больнице было стабильным, у неё даже появился аппетит, но к вечеру наступило резкое ухудшение.

Было принято решение перевести её в реанимационное отделение. Мила находится не на аппаратах ИВЛ, к счастью, а на аппарате, который подаёт усиленный кислород, Мы надеемся на лучшее, ведь у Милюши огромная сила духа. Лично от себя и от всех близких прошу молитв о здравии Людмилы Алексеевны, — рассказал он изданию «Экспресс газета».

Друг семьи также добавил, что в 52-й больнице, куда доставили Лядову, «очень хороший, высокопрофессиональный персонал», доктора моментально сделали всё, чтобы стабилизировать состояние больной.

Поклонники артистки предположили, что она могла заразиться от своей домработницы Аллы. Как выяснилось, у женщины также были диагностированы коронавирус и поражение лёгких, правда, не сильное — 25%. Кроме того, сейчас она находится на лечении в больнице вместе с певицей, где продолжает ухаживать за ней.

Она находится в той же самой больнице, что и Мила, продолжает за ней ухаживать и оказывать ей всю необходимую помощь. Для Милюши это тоже хорошо, всё-таки свой человек рядом, — отметил Дворовенко.