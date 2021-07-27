Профессор МГИМО рассказал о позорных ответах студентов, сдавших ЕГЭ

Российский писатель, ведущий Первого канала и профессор МГИМО Юрий Вяземский в беседе с NEWS.ru рассказал о позорных ответах студентов, сдавших ЕГЭ. У преподавателя неоднозначное мнение насчёт экзамена: с одной стороны — ЕГЭ нужен, а в пандемию коронавируса он и вовсе спас поступление в вузы, а с другой — без творческого конкурса по результатам ЕГЭ в топовые институты и университеты проходят не только самые лучшие абитуриенты.

Сейчас, видите, пандемия — и у нас второй год в МГИМО на все факультеты, кроме международной журналистики, абитуриенты принимаются по результатам ЕГЭ, без творческого конкурса. Так что в пандемию ЕГЭ спас, хотя, честно говоря, результаты чувствуются. Падение качества образования сильное, как по мне, — отметил Вяземский.

В то же время подобный экзамен нужен, считает он. Писатель в качестве обоснования своей позиции привёл пример: один раз, в шутку, видя, что студентка первого курса «заваливается» на экзамене по роману «Война и мир», Вяземский задал вопрос, чтобы как-то сгладить ситуацию.

Я спросил: «Ладно, золотко, не переживайте. Скажите, с кем хоть воевали там?». Ответ был: «С немцами». Понимаете? Ну это так нельзя. Поэтому для кого-то ЕГЭ нужен. Хотя бы чтобы они знали, что в «Войне и мире» воевали с французами, а не с немцами, — отметил он.

Профессор МГИМО добавил: экзамен сейчас развивается и с каждым годом становится лучше.

В общем-то он [экзамен] наверно неплохой. Я когда-то выработал своё отношение к ЕГЭ. Когда вы сдаёте экзамен на получение прав для вождения автомобилем, то там тоже есть ЕГЭ: вы садитесь за компьютер и решаете различные задачи на движение и так далее. А потом вас вывозят на площадку, сажают за руль автомобиля и смотрят — вообще с места можете вы сдвинуться или нет. Вот я ЕГЭ воспринимаю как часть экзамена, — пояснил Вяземский.

Ранее сообщалось, что Вяземский в беседе с NEWS.ru раскритиковал стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Телеведущий считает, что «поэт он неровный».