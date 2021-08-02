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Попутчик актёра Театра Ермоловой украл у него 30 тысяч рублей

13:16, 02 августа 2021
Попутчик актёра Театра Ермоловой украл у него 30 тысяч рублей Даниил Могутов Фото: daniil_mogutov/instagram.com
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Актёр Театра Ермоловой Даниил Могутов стал жертвой финансовых мошенников при попытке найти попутчика через сервис blablacar. По данным MK.RU, у артиста украли чуть больше 30 тысяч рублей.

29-летний актёр собирался поехать в Тверь с попутчиком, которого нашёл на ресурсе blablacar. В процессе переписки мошенник предложил Могутову забронировать место в машине, внеся предоплату в размере 100 рублей. Однако после того, как актёр ввёл данные карты, у Могутова списались со счёта все имеющегося у него деньги — 30 300 рублей. Артист уже обратился в полицию.

Ранее две преступницы, представившись вирусологами, вынесли из квартиры пенсионерки ценности на 1,5 млн рублей.

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