https://static.news.ru/photo/4dceb570-5289-11ea-a9c5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Бортко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кинорежиссёр Владимир Бортко обратился к министру культуры Ольге Любимовой. Он попросил её найти 800 миллионов рублей для съёмок фильма о встрече Наполеона и Александра I.

Помогите Христа ради! — заявил Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы.

По словам режиссёра, он уже полтора года не может найти необходимые средства. Любимова отметила, что 800 миллионов рублей — это огромная сумма, но ведомство подумает над проблемой.

NEWS.ru писал ранее, что на режиссёра Бортко подали иск в суд за долги. От него требуют выплатить более четырёх миллионов рублей.