Кинорежиссёр Владимир Бортко обратился к министру культуры Ольге Любимовой. Он попросил её найти 800 миллионов рублей для съёмок фильма о встрече Наполеона и Александра I.
Помогите Христа ради! — заявил Бортко на заседании Комитета по культуре Госдумы.
По словам режиссёра, он уже полтора года не может найти необходимые средства. Любимова отметила, что 800 миллионов рублей — это огромная сумма, но ведомство подумает над проблемой.
NEWS.ru писал ранее, что на режиссёра Бортко подали иск в суд за долги. От него требуют выплатить более четырёх миллионов рублей.
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