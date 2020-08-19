Писатель Юрий Поляков заразился COVID-19 в круизе по Волге

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Писатель Юрий Поляков рассказал, что заразился новой коронавирусной инфекцией во время круиза по Волге. Он решил, что опасность миновала и можно отправиться в путешествие с семьёй.

После полугода самоизоляции мы решили, что риска заразиться уже не будет, и, как обычно, поплыли в круиз по Волге по маршруту Москва—Уфа—Москва. Фактически заболела вся наша переделкинская компания: из 11 человек заразились 9, включая мою жену. Двадцать лет мы ездим по рекам России, но в этот раз, я считаю, это была ошибка. Так что всем, кто собирается в круизы, я этого делать не советую, — отметил драматург в интервью «МК».

По его словам, высокая температура держалась недель, но сейчас она снижается благодаря антибиотикам. он высоко оценил работу врачей в больнице в совхозе «Московский».

Кроме того, Поляков пожаловался на то, что из-за болезни он больше не может делать свою работу.

Это настолько сильное заболевание с ударом по всему твоему существу, что тупо могу смотреть только «Тайны следствия» и переживать за Лукашенко, — подытожил писатель.

За сутки в стране зафиксировано 4828 новых случаев заражения в 85 регионах. Общее число заражений достигло отметки в 937 321. Выздоровели 6795 пациентов. Всего от инфекции вылечились 749 423 человека.

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