Певец Ник Джонас угодил в больницу после съемок секретного проекта

Американский певец и актер Ник Джонас, известный как один из участников популярного поп-рок бойзбенда Jonas Brothers, попал в больницу с травмой, полученной во время съемок секретного проекта. Об этом сообщает TMZ.
Певец получил травму в субботу вечером на съёмочной площадке, однако источник издания
Отметим, что травма явно подпортила планы Ника Джонаса — певец должен был в воскресенье вести церемонию вручения музыкальной премии Billboard Music Awards 2021 года. Напомним, что в прошлом году он выиграл три её награды в составе Jonas Brothers за лучший дуэт/группу, лучшую песню на радио для Sucker, а также стал лучшим исполнителем песен на радио.
Ранее стало известно, что младшая дочь певца Александра Фадеева, известного как Данко, Агата попала в реанимацию. Её госпитализировали с интоксикацией организма, к которой привела восходящая инфекция мочевыводящих путей.