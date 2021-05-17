Певец Ник Джонас угодил в больницу после съемок секретного проекта

https://static.news.ru/photo/30818eec-b710-11eb-99b8-96000091f725_660.jpg Ник Джонас Фото: facebook.com/nickjonas

Американский певец и актер Ник Джонас, известный как один из участников популярного поп-рок бойзбенда Jonas Brothers, попал в больницу с травмой, полученной во время съемок секретного проекта. Об этом сообщает TMZ.

Певец получил травму в субботу вечером на съёмочной площадке, однако источник издания не стал «раскрывать характер аварии или травмы». 28-летнего Джонаса доставили на машине скорой в ближайшую больницу для оказания неотложной помощи. В настоящий момент артист уже идёт на поправку, долечиваясь дома.

Отметим, что травма явно подпортила планы Ника Джонаса — певец должен был в воскресенье вести церемонию вручения музыкальной премии Billboard Music Awards 2021 года. Напомним, что в прошлом году он выиграл три её награды в составе Jonas Brothers за лучший дуэт/группу, лучшую песню на радио для Sucker, а также стал лучшим исполнителем песен на радио.

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