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Петросян опубликовал архивную сценку с Войнаровским в знак прощания

07:24, 25 сентября 2020 113
Вячеслав Войнаровский Вячеслав Войнаровский Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Евгений Петросян опубликовал на своей странице в соцсети архивную сценку с Вячеславом Войнаровским. Это отрывок из спектакля юмориста «Доброе слово и кошке приятно», поставленного в 1980 году и переписанного в 1991 году на актуальную тему.

Войнаровский был душой компании, знал и умел рассказывать множество актёрских баек. Друзья отмечали комедийный талант артиста, а его пародийный талант раскрылся в «Петросян-шоу». Артист стал известен, благодаря участию как в этом проекте, так и в «Кривом зеркале».

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Красивейший голос в любом репертуаре, будь то классическая опера, весёлая оперетта или наш театр миниатюр, всегда очаровывал зрителя и имел огромный успех. А в жизни это был остроумнейший человек, знавший невероятное множество актерских баек, — написал в посвящении другу Петросян.

Сам Войнаровский с удовольствием выступал в юмористическом шоу. Он рассказывал, что смог перепеть на смешные тексты все самые знаменитые арии от «Смейся, паяц!» до «Богемы».

Юмористический талант солиста Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко заметил и режиссёр Марк Захаров, сообщает Пятый канал. Он пригласил его сниматься в фильме «Двенадцать стульев» в группе «двоюродный брат и родственники жены» стыдливого Альхена. Эту сцену, вспоминал Войнаровский, долго не могли начать снимать: стоило Андрею Миронову зайти и увидеть насупленные физиономии «сирот», как он тут же начинал рыдать от смеха.

Ушёл от нас наш товарищ, и нам очень горько на душе. Думаю, что и многочисленным зрителям также горестно сознавать утрату, — подписал прощальный пост Евгений Петросян, друживший и работавший с Войнаровским 40 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советская и российская артистка Клара Новикова в разговоре с NEWS.ru выразила соболезнования в связи со смертью оперного певца Вячеслава Войнаровского. Она назвала его светлым и добрым человеком с выдающимся голосом.

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