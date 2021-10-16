Овдовевший Шаляпин поделился счастьем

Российский певец Прохор Шаляпин, который недавно стал вдовцом, поделился счастьем. Артист рассказал, что собрался на гастроли. Об этом он написал в своём Instagram-аккаунте.

Буквально бегу из Москвы в двухнедельный гастрольный тур, который планировался полгода. Слава Богу, состоится! — написал певец.

Он не уточнил, где именно состоятся гастроли. Впрочем, судя по снимкам в сторис, можно предположить, что Шаляпин направился в Хабаровскую область. Тем не менее официального подтверждения этому нет.

Прохор Шаляпин сообщил о смерти супруги Клаудии Дэвис 30 сентября 2021 года. Она заразилась коронавирусом в начале месяца и была подключена к аппарату ИВЛ. Позже стало известно, что из-за пандемии у Шаляпина не было возможности проститься с супругой.

Ранее профессиональный фотограф из Москвы Владимир Крылов усомнился, что погибшей от коронавируса жене Прохора Шаляпина было 42 года. По его мнению, судя по снимкам, женщине могло быть как 35, так и 60 лет.