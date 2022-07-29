Онлайн-кинотеатры у россиян стали популярнее обычных

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Среди платежей россиян в первой половине 2022 года в кинотеатрах 55% приходится на онлайн-сервисы и только 45% — на классические кинозалы. Это следует из исследования банка «Русский Стандарт», результаты которого есть в распоряжении NEWS.ru. Год назад соотношение было обратным: 56% платежей принадлежали офлайн-кинотеатрам и только 44% — электронным сервисам.

В июне количество платежей в онлайн-кинотеатрах выросло до 65%, а в офлайн-заведениях упало до 35%. При этом в июне 2021 года соотношение двух категорий было равным — по 50%.

Кино традиционно входит в число лидеров категории «Развлечения». Премьера выходного дня с друзьями или тихий семейный вечер за просмотром фильма в онлайн-кинотеатре — привычный вид отдыха для многих россиян, — рассказали в банке.

Средний чек за покупки в онлайн-кинотеатрах в первом полугодии 2022 года составил 626 рублей, а в обычных кинотеатрах — 905 рублей. При этом мужчины тратят на кино больше, чем женщины: в среднем 854 рубля против 612 рублей.

Весной киностудии Sony и Warner Bros., Walt Disney Company и Universal в ответ на введение войск РФ на Украину решили покинуть российский рынок. В связи с этим они приостановили прокат своих релизов и деятельность на территории страны. Кроме того, в начале лета на территории РФ прекратила работу корпорация IMAX, предоставляющая одноименную кинематографическую систему.