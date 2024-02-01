Охлобыстин заявил, что Ефремов может выйти из тюрьмы через два месяца Охлобыстин: в марте 2024 года Ефремов может освободиться по УДО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

Актер Иван Охлобыстин предположил, что его коллега Михаил Ефремов сможет освободиться из колонии условно-досрочно уже в марте 2024 года, пишет Telegram-канал SHOT. По словам артиста, через полтора месяца у Ефремова появится возможность подать соответствующую заявку. Если специальная комиссия примет решение об освобождении, актер выйдет на свободу после трех лет заключения за смертельное ДТП, которое он устроил пьяным 8 июня 2020 года в Москве.

Миша в периоде внутреннего осознания, он очень многое переосмыслил. Я надеюсь, что его ждут в театре, поскольку он профессионал высокого уровня. Вряд ли он будет играть комедийные роли, потому что он сейчас другой. Миша посчитает своим долгом в культурном плане вернуть обществу то, что обязан. Конечно, человека не воскресишь, но хороший театральный режиссер и актер лишним не бывает. Будем молиться, — подчеркнул Охлобыстин.

Ранее председатель Общественно-наблюдательной комиссии Белгородской области Александр Гуров заявил, что Ефремов питается в колонии, где отбывает наказание за смертельное ДТП, как в ресторане. Он пояснил, что в ИК-4 отличное питание и заключенные могут выбирать из нескольких блюд.

По словам правозащитника, ИК-4 в Алексеевке считается образцово-показательной колонией в регионе. В учреждении, как заверил Гуров, все чисто и аккуратно.