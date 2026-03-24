Объявлены лауреаты премии президента для молодых деятелей культуры

Помощник президента России Владимир Мединский и кинорежиссер Карен Шахназаров назвали имена лауреатов премии президента молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения и проекты для детей и юношества 2025 года, передает корреспондент NEWS.ru. Одним из лауреатов стал Музей истории военной формы, который Шахназаров оценил очень высоко и рекомендовал «всем посетить».

Музею была присуждена награда за вклад в формирование исторической памяти и патриотическое воспитание детей и молодежи. Премию президента в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества за вклад в развитие отечественной хоровой традиции получил художественный руководитель «Большого детского хора Попова» Анатолий Кисляков . Награду за создание культурно-просветительской экосистемы для детей получил радиоканал «Детское радио».

Ранее стало известно, что 25 марта, в День работника культуры президент России Владимир Путин примет участие в церемонии вручения премий для молодых деятелей культуры. Также премии в рамках торжественного мероприятия будут вручены за произведения и проекты для детей и юношества за 2025 год.