«Бесовщина»: Михалков оценил новые требования для «Оскара»

https://static.news.ru/photo/1752d64c-a3a1-11eb-af44-96000091f725_660.jpg Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Советский и российский режиссёр Никита Михалков назвал новые требования для кинопремии «Оскар» «зеркальной дискриминацией». По его словам, изменённый регламент похож на «нравственное бешенство».

Это какое-то нравственное бешенство, которое охватило мир. Мне, может, не следовало бы этого говорить, потому что у меня есть «Оскар» и я был счастлив, когда его получил, но когда я понимаю, что для того чтобы, условно говоря, претендовать на «Оскар», надо соблюсти такие правила, — цитирует мэтра РИА Новости.

Актёр отметил, что не готов следовать изменённым правилам для получения статуэтки. Он счёл произошедшее с наградой «обесчеловечиванием», оправдывающим насилие, что для него абсолютно неприемлемо, «бесовщина, по-русски говоря».

Накануне в США обнародовали критерии инклюзивности для «Оскара». С 2024-го им должны соответствовать ленты, претендующие на победу в номинации «Лучший фильм». Стандарты обяжут режиссёров минимум одного из ведущих или значительных актёров второго плана выбирать из слабо представленных расовых и этнических групп.

Другой вероятный пункт — роли минимум 30% второстепенных персонажей должны исполнять представители ЛГБТ, например, а также женщины или люди с инвалидностью. Авторам картин также предложат посвящать им основные сюжетные линии.

Фильм Михалкова «Утомлённые солнцем» стал лауреатом «Оскара» в 1995 году в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД Мария Захарова, по мнению Никиты Михалкова, вызывает неприятие у недоброжелателей силой характера в сочетании с профессионализмом. По его словам, они лично знакомы с 2015 года, когда пересеклись на форуме в Крыму. С тех пор он не раз мог оценить, насколько эффективно женщина-дипломат справляется с, казалось бы, мужской работой, в которой надо «драться, биться, воевать».