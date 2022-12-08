Николаю Баскову сделали операцию на ноге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певцу Николаю Баскову сделали операцию на ноге после травмы связок, рассказала Telegram-каналу SHOT представитель артиста. Она отметила, что именно по этой причине артист еле ходит и все время стоит на месте на сцене во время выступлений.

Ранее в Сети появились кадры с новогоднего концерта «Танцы! Ёлка! Муз-ТВ», где Басков еле стоял на ногах и почти не двигался. Издание Super опубликовало видео, как артиста под руки вели по лестнице.

Поклонники предположили, что у артиста проблемы с венами на ногах.

Летом Басков пожаловался на большое количество угроз из-за поддержки спецоперации на Украине. По словам артиста, он на протяжении месяца читал негативные сообщения пользователей, из-за чего в итоге сдал телефон «в определенные органы». Певец добавил, что при этом многие благодарят его за позицию.

Ранее певец Филипп Киркоров получил травму пальца на ноге. Продюсер Яна Рудковская рассказала, что артист прислал ей видео, как ему накладывают гипс. На кадрах видно, что конечность опухла, течет кровь.