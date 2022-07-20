Netflix отчитался о значительной потере подписчиков Netflix потерял 970 тысяч подписчиков по итогам II квартала 2022 года

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Стриминговый сервис Netflix по итогам второго квартала 2022 года лишился 970 тысяч платных подписчиков, о чем свидетельствуют данные финансовой отчетности на его сайте. Общее число подписчиков снизилось с 221,64 млн до 220,67 млн. В компании ожидают, что по итогам третьего квартала 2022 года число платных подписчиков сервиса вырастет примерно на 1 млн человек.

Согласно представленным данным, выручка компании за отчетный период превысила $7,97 млрд, а прибыль — $1,44 млрд. По итогам первого квартала этого года компания отчиталась о выручке в размере $7,86 млрд и прибыли в размере $1,59 млрд.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2022 года стриминговый сервис потерял 200 тысяч подписчиков, хотя в компании прогнозировали их увеличение на 2,5 млн человек. Среди причин падения количества подписчиков в компании назвали инфляцию, конкуренцию на рынке и ситуацию на Украине.