Netflix сообщил о потере рекордного числа подписчиков за 10 лет

За первый квартал 2022 года стриминговый сервис Netflix потерял 200 тысяч подписчиков, несмотря на то что в компании прогнозировали их увеличение на 2,5 млн человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании. Среди причин падения количества подписчиков в компании назвали инфляцию, конкуренцию на рынке и ситуацию на Украине.

Уточняется, что стоимость акций компании на Нью-Йоркской бирже упала на 26%, компания потеряла около 40% своей рыночной стоимости. По оценкам компании, весной количество подписчиков снизится ещё на два млн, несмотря на анонсированный выход новых сезонов популярных сериалов «Озарк» и «Очень странные дела». Сообщается, что компания вынуждена пересмотреть свои планы подписок и сделать новый, более дешёвый тариф, который будет также включать рекламу.

В начале марта сервис Netflix объявил о приостановке своей работы на территории России, назвав причиной такого решения ситуацию на Украине. В ответ на это российские пользователи подали в Хамовнический суд Москвы коллективный иск к видеосервису, заявив о нарушении прав россиян в связи с односторонним отказом платформы от предоставления услуг. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 миллионов рублей.

Ранее юрист Юрий Капштык отметил, что при построении защитной линии платформа Netflix будет ссылаться на свои условия пользования, а они являются добровольными, поэтому иски вряд ли будут удовлетворены.