Недовольство весом, молчание об СВО, экстрим: как живет Екатерина Моргунова

Фото: Legion-media.ru

Екатерина Моргунова

Актриса и телеведущая Екатерина Моргунова прославилась благодаря шоу «Однажды в России». Чем она занимается сейчас, что известно о ее личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известна Моргунова

Екатерина Моргунова (Утмелидзе) родилась 17 августа 1986 года в Пятигорске.

«Очень люблю свой город, когда выдается свободное время, обязательно лечу туда. Моя мама — модельер-конструктор, у нас с сестрой всегда были самые модные и необычные наряды. Мама — армянка, а папа — грузин (гремучая смесь, несмотря на то что я блондинка). Папа работает в строительной организации. Родители никогда не препятствовали моим творческим способностям, за что я им очень благодарна», — вспоминала она.

Моргунова окончила Пятигорский государственный технологический университет по специальности «менеджер по управлению персоналом». После вуза она прошла конкурс в аспирантуру на отделение «Социальная философия», однако оканчивать ее не стала, так как много времени уделяла игре в КВН.

Артистка выступала с университетской сборной «Хлобысь». В 2009 году лучшие игроки «Хлобысь» объединились с избранными участниками пятигорской команды «Вредные привычки» и участниками «Винсадских Беспризорников» со Ставрополья. Коллектив был объявлен главной городской командой и получил название «ГородЪ ПятигорскЪ».

Сборная Пятигорска выиграла Первую лигу и сразу же по итогам Сочинского фестиваля оказалась в финале Высшей лиги КВН, где заняла третье место. В 2012 году команда стала вице-чемпионом, а в 2013 году выиграла главный турнир.

Моргунова несколько раз становилась обладательницей почетного «Большого КиВиНа».

Известность артистке принесло шоу «Однажды в России», выходящее на канале ТНТ. Она стала его участницей в 2014 году. Вместе с артисткой на сцену выходят Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Денис Дорохов, Александр Пташенчук, Яна Кошкина и другие.

В 2015 году Моргунова вела передачу «Руссо туристо» на СТС. Также она снималась в кино — артистку можно увидеть в проектах «Две девицы на мели», «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет все» и других.

«Я считаю, что чувство юмора заложено в человеке с рождения, но ему можно научиться — все зависит от твоего круга общения. Но вообще чувство юмора — это импровизация, это должно быть в крови, так что мне, наверное, повезло», — говорила Моргунова.

Что известно о личной жизни Моргуновой

В 2014 году Екатерина Моргунова вышла замуж за коллегу по КВН Леонида Моргунова.

«Мы были соперниками в телешоу. Играли в одном сезоне, причем тогда я его вообще не замечала. Я настолько была погружена в творческий процесс, что ни с кем почти не общалась. И как-то на гастролях начали общаться. Потом приехали, проанализировали, нужно ли это, правда ли это. Так и закрутилось, а через некоторое время он мне сделал предложение, и мы сыграли замечательную свадьбу», — вспоминала артистка.

В 2018 году у пары родился сын Артемий.

Как Моргунова поддерживает фигуру

Екатерина Моргунова признавалась, что часто получала некорректные замечания от окружающих по поводу своей худобы, однако она сама чувствует себя комфортно в своем весе.

«Конечно, мне это надоело. Комментарии по поводу моего веса я слышу и от ближайших родственников, и от случайных людей: „Да что ж ты такая худая? Давай, ешь побольше. Ой, тебя бы покормить“. По-моему, это настолько же некорректно, как говорить полному человеку: „Почему ты полный?“ Да, мне бы в идеале 5 кг набрать, я была бы счастлива, но никак не могу повлиять на ситуацию», — отмечала актриса.

По словам Моргуновой, стройность досталась ей от природы.

«Муж ругается на меня, что я ем и ночью, и днем. Спортом я не занимаюсь, к сожалению, но мне, наверное, и не нужно, у меня хороший метаболизм и генетика. Мой вес не меняется со школы — 45 кг. Так что в спорте я пока не нуждаюсь. А вот адреналин люблю — я экстремал. И с парашютом прыгала, и делала банджи-прыжок в Сочи», — рассказывала она.

Чем сейчас занимается Моргунова

Екатерина Моргунова продолжает творческую деятельность. Она по-прежнему снимается в передаче «Однажды в России».

В 2024 году также вышло скетч-шоу «Это мы» с участием Моргуновой. Ее партнерами по проекту стали Максим Лагашкин, Анна Хилькевич, Владимир Селиванов и другие артисты.

Политические события и спецоперацию Моргунова не комментировала.

Читайте также:

Израиль, отказ от званий, боль из-за СВО: куда пропал актер Ефим Шифрин

«Россиянам промывают мозги по телевизору»: куда пропала Жанна Агалакова

Крымский мост, отъезд из России, слухи о ВСУ: где сейчас Елена Воробей