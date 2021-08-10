Американка подала иск об изнасиловании на британского принца Эндрю

Гражданка США Вирджиния Робертс Джуффре подала гражданский иск в федеральный суд Нью-Йорка против британского принца Эндрю — среднего сына королевы Елизаветы II. Она обвиняет наследника престола в изнасиловании в период с 2000 по 2002 год. На тот момент Джуффре была несовершеннолетней, отмечает ABC News.

Ранее уже сообщалось о намерениях женщины подать в суд, однако 10 августа стало известно, что Джуффре не передумала и подала иск.

Она утверждает, что ей пришлось заниматься сексом с Эндрю трижды. Происходило это в лондонской и нью-йоркской квартирах подруги принца Гилейн Максвелл.

В настоящее время женщина с мужем и тремя детьми живёт в Австралии. Добавим, что принц все обвинения отрицает.

Принц Эндрю, герцог Йоркский, является третьим ребёнком и вторым сыном королевы Великобритании. В 1986 году он женился на Саре Фергюсон, однако уже в марте 1992 года пара объявила о разводе. После этого он вступал в отношения с девушками, однако официально был холост. В 2005 году принц оказался втянут в скандал с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Его обвинили в сексуальной связи с несовершеннолетней — той самой Вирджинией Джуффре. Именно он, согласно заявлениям женщины, принуждал её заниматься сексом с ним и другими мужчинами, включая принца Эндрю.

Эпштейна приговорили к 18 месяцам лишения свободы, однако отношений с принцем это не испортило. После освобождения финансиста Эндрю несколько раз гостил у него дома в Нью-Йорке. 6 июля 2019 года Эпштейн был вновь задержан и в ходе предварительного следствия покончил с собой в тюремной камере.

Ранее сообщалось, что помощница губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо Бритни Комисо, обвинившая босса в домогательствах, заявила, что он совершил против неё уголовное преступление. По её словам, за свои действия чиновник должен ответить по закону.