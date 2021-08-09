Сотрудница обвинила губернатора Нью-Йорка в сексуальном преступлении

Помощница губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо Бритни Комисо, обвинившая босса в домогательствах, заявила, что он совершил против неё уголовное преступление. Об этом она рассказала в интервью CBS.

Что он сделал по отношению ко мне — это уголовное преступление. Он нарушил закон, — сообщила Комисо.

По её словам, за свои действия чиновник должен быть привлечён к уголовному преступлению.

Как сообщалось ранее, против Куомо было подано первое заявление о возбужден ии уголовного дела. СМИ удалось выяснить, что женщина, чьё имя не называется, обвинила губернатора в том, что он якобы залез ей под блузку и схватил за грудь. Дело происходило в особняке губернатора. Получение такого обращения подтвердил шериф округа Олбани Крейг Эппл. В отчёте генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс заявительница именуется «исполнительным помощником».

По словам Джеймс, расследование показало , что Куомо неоднократно позволял себе недопустимое поведение в отношении разных женщин и сексуально их домогался. По словам генпрокурора, речь идёт об 11 женщинах.

Куомо подобные обвинения отверг.

К отставке Куомо призвал президент США Джо Байден.