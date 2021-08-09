Сотрудница обвинила губернатора Нью-Йорка в сексуальном преступлении
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:29, 08 августа 2021
Фото: Lev Radin/Global Look Press
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Помощница губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо Бритни Комисо, обвинившая босса в домогательствах, заявила, что он совершил против неё уголовное преступление. Об этом она рассказала в интервью CBS.
Что он сделал по отношению ко мне — это уголовное преступление. Он нарушил закон, — сообщила Комисо.
По её словам, за свои действия чиновник должен быть привлечён к уголовному преступлению.
Как сообщалось ранее, против Куомо было подано первое заявление о возбужден ии уголовного дела. СМИ удалось выяснить, что женщина, чьё имя не называется, обвинила губернатора в том, что он якобы залез ей под блузку и схватил за грудь. Дело происходило в особняке губернатора. Получение такого обращения подтвердил шериф округа Олбани Крейг Эппл. В отчёте генпрокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс заявительница именуется «исполнительным помощником».
По словам Джеймс, расследование показало, что Куомо неоднократно позволял себе недопустимое поведение в отношении разных женщин и сексуально их домогался. По словам генпрокурора, речь идёт об 11 женщинах.
Куомо подобные обвинения отверг.
К отставке Куомо призвал президент США Джо Байден.