Музыканты и актёры смогут возобновить международные гастроли в 2021 году

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Музыкальные и театральные коллективы смогут возобновить в полной мере международные гастроли уже в 2021 году.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, худрук Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой. По его словам, многие зарубежные артисты уже ведут подготовку к приезду в РФ, передаёт ТАСС.

В 2021 году будет очень активная культурная жизнь в сфере гастрольной деятельности. Мы научимся жить с этим вирусом, я уверен в этом, — сказал он.

Швыдкой отметил, что некоторые отечественные деятели культуры уже начали гастроли. В пример он привёл Дениса Мацуева, ездившего в Германию, и артистов Мариинского театра.

Музыканты готовятся приезжать сюда. В России сегодня щадящие условия: не надо проходить карантин, достаточно тестирования, — сказал спецпредставитель президента.

Ранее NEWs.ru писал о том, что московский Малый театр представит спектакль по сказке Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» в постановке художественного руководителя Юрия Соломина, сообщила директор Тамара Михайлова по итогам сбора труппы театра.