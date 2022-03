Музыкальный фестиваль Park Live перенесли на 2023 год

Музыкальный фестиваль Park Live в Москве в 2022 году не состоится, мероприятие перенесут на 2023 год. Об этом сообщается на странице организаторов в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что «при благоприятном стечении обстоятельств» несколько артистов намерены выступить на фестивале в 2023 году, билеты, купленные в этом году, также будут действительны.

Картина текущих обстоятельств не предоставляет возможность вписать в неё наш музыкальный праздник ни по юридическим, ни по логистическим, ни по простым человеческим причинам, — говорится в сообщении.

Фестиваль должен был пройти в парковой зоне спортивного комплекса «Лужники» в июне — июле 2022 года. На нём были заявлены выступления Игги Попа, а также таких команд, как My Chemical Romance, Sum 41, Placebo, Gorillaz, Grandson, Deftones, Slipknot, Bullet for my Valentine, The Killers и других.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса организаторы фестиваля и гастролей зарубежных групп столкнулись с препятствиями. По их данным, провести концерты на высоком уровне невозможно: регулярные авиарейсы не налажены, артистам не всегда выдают визы РФ. По этой причине, в частности, не состоялись фестивали Park Live 2020 и 2021 годов.