Фестиваль Park Live вновь отменили из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/5c5ab112-b4a7-11eb-b78e-96000091f725_660.jpg Фото: Дарья Сафоненкова/vk.com/

Музыкальный фестиваль Park Live вновь пришлось отменить из-за пандемии COVID-19, заявили организаторы в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Шоу перенесли на 2022-ой.

По словам представителей Park Live, как и в 2020-м, гастроли зарубежных групп столкнулись с препятствиями. Из-за проблем провести концерты на высоком уровне невозможно: регулярные авиарейсы не налажены, артистам не всегда выдают визы РФ. Кроме того, ряд стран нельзя покинуть без уважительной причины, а для шоуменов из Великобритании до сих пор необходим карантин. Тем не менее, для поклонников есть и хорошие новости, отметили в паблике.

В следующем году Park Live пройдёт уже не в два, а в три уикенда! Сегодня мы готовы анонсировать первую волну артистов: My Chemical Romance, Placebo, Gorillaz, Deftones, The Killers, — заявили в группе Park Live.

Организаторы добавили, что «обладатели однодневных билетов на Park Live 2020/2021 смогут выбрать для посещения любой день из всех представленных на Park Live 2022 (категория билета сохраняется)», кроме того, «обладатели абонементов на оба уикенда Park Live 2020/2021 могут посетить все дни Park Live 2022 (категория билета сохраняется)».

Фестиваль Park Live проходит в Москве с 2013-го ежегодно. Хедлайнерами в разное врем становили такие исполнители и группы как Muse, Red Hot Chili Peppers, The Killers, Лана Дель Рей, Gorillaz, System of a Down. В 2020-м концерты пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что организаторы российского рок-фестиваля «Нашествие» назвали новые дату и место его проведения — 30, 31 июля и 1 августа в подмосковном Серпухове. Мероприятие сохранит привычный формат. Кроме концертов гостям покажут театральные спектакли, фильмы, историческую реконструкцию. Заработают и детские, игровые и спортплощадки. В оргкомитете добавили, что «Нашествие» пройдёт с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер на фоне пандемии COVID-2019.