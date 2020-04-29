Музей Московской железной дороги проведёт онлайн-экскурсию ко Дню Победы

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) проведёт экскурсию по музею Московской железной дороги в режиме онлайн. Мероприятие будет приурочено к 75-летию Победы.
Экскурсия
Этот виртуальный тур станет первой частью нового образовательного проекта под названием «Сидим дома», который мы запускаем, чтобы поддержать наших пассажиров и сделать их пребывание дома более интересным и полезным, — говорится в сообщении.
Как писал NEWS.ru, Музей Победы на Поклонной горе в Москве опубликовал онлайн-экскурсию, рассказывающую о Сталинградской битве. Программа обратит внимание на диорамы и экспонаты, которым обычно зрители уделяют недостаточно внимания. Её запустили для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.
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