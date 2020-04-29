Музей Московской железной дороги проведёт онлайн-экскурсию ко Дню Победы

https://static.news.ru/photo/890face0-89f0-11ea-ba98-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) проведёт экскурсию по музею Московской железной дороги в режиме онлайн. Мероприятие будет приурочено к 75-летию Победы.

Экскурсия пройдёт 30 апреля в 11:00 мск в Instagram ЦППК и продлится 40 минут, говорится на официальном сайте мэра Москвы. Зрителям покажут военный эшелон, вагон-теплушку, два штабных вагона, санитарный поезд с вагоном-лазаретом и операционным вагоном.

Этот виртуальный тур станет первой частью нового образовательного проекта под названием «Сидим дома», который мы запускаем, чтобы поддержать наших пассажиров и сделать их пребывание дома более интересным и полезным, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Музей Победы на Поклонной горе в Москве опубликовал онлайн-экскурсию, рассказывающую о Сталинградской битве. Программа обратит внимание на диорамы и экспонаты, которым обычно зрители уделяют недостаточно внимания. Её запустили для людей, находящихся в изоляции в связи с пандемией коронавируса.