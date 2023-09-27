«Моисеев поплатился здоровьем»: яркая жизнь, сказки и смерть от инсульта Друг певца продюсер Остудин рассказал о главной трагедии артиста

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Борис Моисеев

Сегодня, 27 сентября, годовщина со дня смерти заслуженного артиста России Бориса Моисеева (1954–2022). Каким он был на сцене и в жизни, кому досталось наследство исполнителя, а также почему, вероятнее всего, не состоится концерт в память о нем, в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал продюсер, телеведущий и журналист Алексей Остудин, друживший с Моисеевым с середины 1990-х.

С кем выступал Моисеев

— В СССР Борис Моисеев стал известным благодаря работе в коллективе Аллы Пугачевой. У певицы тогда была подтанцовка: девушки в вызывающих по советским меркам нарядах и бородатый парень в костюме кота. Это было достаточно смело — сделать такое шоу в середине 1980-х. Некоторые запомнили Моисеева еще тогда.

Через некоторое время Борис ушел от Пугачевой и начал стоить сольную карьеру. Он создавал эстрадные спектакли, в которых принимали участие очень интересные артистки. Это были и Ирина Понаровская, и даже Людмила Зыкина (1929–2009), и многие другие звезды того времени.

Да, Моисеев не отличался вокальными данными и почти всегда пел под фонограмму. Но сценическое воплощение — по крайней мере, на тех спектаклях, на которых я бывал, — захватывало. По сути, это был новый жанр — шоу-театр, этакое эстрадное варьете, аналогов которому в то время не было.

Сам Борис называл это «новый шоу» — у него «шоу» было мужского рода. Ну, и он, безусловно, умел выбирать песни согласно своему образу и репертуару.

То есть Моисеев — не просто исполнитель «Голубой луны». У него очень серьезный бэкграунд.

Зачем Моисеев выдумывал факты биографии

— В интервью Борис часто рассказывал разные истории о своей жизни. Например, будто его мама была политзаключенной, а в старости погибла от рук глухонемого соседа, который якобы ее то ли зарезал, то ли избил, и она умерла.

В какой-то момент журналисты провели расследование — съездили на родину Моисеева в белорусский Могилев, разыскали дом, в котором он рос, и побеседовали с соседями. Все они прекрасно помнили самого Бориса и его маму, которая была на самом деле простой женщиной, всю жизнь проработала на заводе, совершенно не разбиралась в политике и не сидела ни в какой тюрьме. Она умерла от последствий сахарного диабета в пожилом возрасте.

То есть все биографические страсти кипели исключительно в воображении Бориса. И он сам часто начинал верить в собственные сказки. Например, мог всплакнуть абсолютно искренне, сказав, что соскучился по своему сыну. А ведь эта история о ребенке в Польше придумывалась совместно в общей компании, в моем присутствии! И за эти сказки мы Бориса любим.

Кого из артистов можно сравнить с Моисеевым

— Борис был очень умным человеком. В свое время один из самых успешных выпусков телевизионной программы «Акулы пера» (где я тоже участвовал) был с участием как раз Моисеева.

После эфира ко мне люди прямо на улицах подходили и говорили, что очень сильно изменили свое мнение об артисте. Рассмотрели, что он не какой-то глупый фрик, который тряпками на сцене трясет. А умный и глубокий человек, точно знающий, чего он хочет. Все, что делал Борис Моисеев, было четко просчитано и обдумано. Поэтому и репертуар соответствующий — разнообразный, яркий.

Кого из современных артистов можно было бы сравнить с Моисеевым? Одно время сравнивали Шуру. Но он — это все-таки несколько другая история. Нет, я не вижу сейчас никого, кого можно было бы с ним сравнить или назвать «новым Борисом Моисеевым».

Был ли Моисеев одинок

— Иногда Борис играл роль одинокого человека, хотя жил веселой, жизнерадостной, полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывал. Может быть, за это поплатился своим здоровьем. Инсульты просто так не случаются.

Как раз трагичность его жизни состояла именно в последних годах — когда заболел и уже не мог выходить на сцену, а ведь этим он жил. Я не знаю причин, запускающих механизм этого заболевания. Но могу предположить, что яркий образ, привлекая внимание, вызывает также крайне полярный диапазон чувств. Такого артиста либо любят, либо так же страстно ненавидят. Это очень тяжело психологически переносить. Особенно когда появились социальные сети — а Борис любил их, — сам про себя читаешь нелицеприятное. Ты можешь даже не обращать на это внимание или делать вид, но все равно откладывается.

Много неприятного писалось в адрес Бориса. Но также много было поклонников и друзей. Я себя причислял к числу людей, которые очень хорошо приятельствовали с Борисом, он бывал у меня дома на днях рождения, и я — у него.

Как Сергей Горох связан с Моисеевым

— Сколько я знаю Бориса — а мы познакомились в Москве в 1995 году, очень давно, — столько же я знаю и Сергея Гороха. Он находился рядом с Моисеевым во все периоды его жизни. Сергей оставался мощной и фактически единственной поддержкой, когда Борис заболел — в 2010-м у него случился первый инсульт.

Когда после смерти Моисеева СМИ начали писать о его наследстве, такое ощущение, будто речь шла о многих миллиардах. Почему-то некоторые считают, будто артисты — поголовно миллиардеры. Да, Моисеев много работал. Но у него был и большой балетный коллектив: содержание такой команды накладывает значительные расходы. Из имущества он владел домом в Барвихе и квартирой в центре Москвы в районе Триумфальной площади, где я не раз бывал. Сам Борис шутил, что это «самая маленькая квартира в этом элитном доме». Она действительно небольшая.

Дом в Барвихе пришлось продать, когда пришла болезнь. Потому что лечение стоило 5 млн руб. 13 лет назад за эти деньги можно было купить двухкомнатную квартиру в спальном районе Москвы.

Борис восстановился и вернулся на эстраду, выступал несколько лет. А потом понял, что не может больше работать, и ушел со сцены.

Сергей продолжал оставаться с ним. И абсолютно логичен тот факт, что ему досталась квартира. А кому? Жены и детей — прямых наследников — у Моисеева нет. Его кровных родственников я не видел ни до болезни, ни во время. Объявился только после смерти какой-то якобы брат из Канады — а раньше-то где был?!

Планируется ли концерт в память о Борисе Моисееве

Сегодня открыли памятник на его могиле на кладбище. Лично я не вижу никакого смысла в концерте памяти Бориса. Если делать концерт, то надо приглашать артистов, которые что-либо значили в его жизни. А это невозможно. Лаймы (одной из ближайших подруг Бориса Моисеева была Лайма Вайкуле. — NEWS.ru) в России нет, Аллы тоже. Гурченко (1935–2011) умерла. А приглашать современных исполнителей, чтобы условная Клава Кока спела «Где же ты где, звездочка алая», — этого, я надеюсь, не будут делать.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Моисеев Фото: Yurii Zheludev/Russian Look/Global Look Press Борис Моисеев Фото: Yurii Zheludev/Russian Look/Global Look Press Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Моисеев и Людмила Гурченко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Моисеев и Людмила Гурченко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Лев Лещенко и Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Лев Лещенко и Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Борис Моисеев Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press Борис Моисеев Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press Борис Моисеев Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Лайма Вайкуле, Алла Пугачева, Борис Моисеев Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Лайма Вайкуле, Алла Пугачева, Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Борис Моисеев Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press Борис Моисеев

Мы помним Борю, он в наших сердцах, замечательные вечеринки, на которых он всегда бывал, и это было очень весело. Помним его спектакли, эстрадные представления и песни. И это, я думаю, главное: чтобы жила добрая память об артисте.

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