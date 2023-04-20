Михалков рассказал, кто приехал на ММКФ Михалков заявил, что на ММКФ приехали люди, которые не верят западной пропаганде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Михалков

На Московский международный кинофестиваль (ММКФ) приехали серьезные люди, с которыми есть о чем разговаривать, заявил перед церемонией открытия президент фестиваля режиссер Никита Михалков. Он добавил, что эти люди, приехавшие из недружественных стран, не верят западной пропаганде, передает корреспондент NEWS.ru.

Сюда, в Россию и на ММКФ, едут люди серьёзные. С которыми есть о чем разговаривать, — сообщил Михалков.

Режиссер возмущенно добавил, что у судьи Гаагского трибунала брат сидел за педофилию, а он выписал президенту России Владимиру Путину ордер на арест за то, что он «ворует детей на Украине». И на Западе этому верят, отметил он.

Однако те, кто приехал на фестиваль, не верят в сказки о плохой России и плохом Путине, резюмировал Михалков.

Также Михалков в ходе пресс-конференции выразил благодарность санкциям против России, так как, по его мнению, ограничения показали, «кто есть кто». Он добавил, что в условиях санкций в кинематографе происходит поиск новых смыслов, в том числе съемка фильма «Вызов» в космосе.