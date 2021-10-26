Михаил Ефремов обжалует в Верховном суде приговор по делу о смертельном ДТП

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Университет Кембриджа пересмотрит свои рекомендации по части детской литературы из-за расизма, мизогинии и трансфобии. В списке «нежелательных» оказались произведени Киплинга, Ли, Барри, Льюиса и даже Роулинг. По мнению экспертов, все эти произведения следует помечать специальной маркировкой, чтобы родители заранее знали, что читают их дети. Об этом пишет Daily Mail.

Так, в «Книге Джунглей» Редьярда Киплинга, по мнению экспертов, говорится о превосходстве белой расы. Известно, что критике также подвергся одноимённый мультфильм киностудии Дисней. В книге Харпер Ли «Убить пересмешника» эксперты...