МХАТ им. М. Горького устроит ночные экскурсии с живыми экспонатами

https://static.news.ru/photo/8e497f2e-8bde-11eb-bc26-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МХАТ им. М. Горького проведёт две ночные экскурсии по театру. Руководство учреждения отметило, что мероприятие не будет простым: часть экспонатов оживут — гости увидят перформансы, созданные приглашёнными режиссёрами. Экспериментальный проект называется «Мхатовская пауза». Акция приурочена ко Дню театра. Его отмечают 27 марта.

Экскурсовод проведёт зрителей по ночному закулисью и расскажет об истории МХАТ. Гости увидят такие места театра, в которые невозможно попасть обычному зрителю, а какие-то нельзя увидеть даже днём. Проект является экспериментом и вызовом для режиссёров — подготовить перформанс нужно за две недели, — говорится в пресс-релизе МХАТ им. М. Горького.

Творцам разрешили пользоваться любыми средствами для воплощения своих идей: приглашать актёров, подключать световое и звуковое оборудование, реквизит. Место для перформансов им достанется в случайном порядке, а для туристов оно станет одной из точек экскурсионного маршрута. Среди приглашённых режиссёров Грета Шушчевичуте, Юрий Коновалов, Лёша Кот, Алёна Рубинштейн, Родион Барышев и другие.

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