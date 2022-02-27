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«Метрополитен-опера» разорвала отношения с артистами — сторонниками Путина

05:50, 28 февраля 2022
«Метрополитен-опера» разорвала отношения с артистами — сторонниками Путина Фото: Julia Mineeva/imago-images.de/Global Look Press
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Генеральный менеджер «Метрополитен-оперы» Питер Гелб заявил, что нью-йоркский оперный театр более не намерен сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают президента РФ Владимира Путина. Совместная работа невозможна, пока продолжается спецоперация на Украине, отметил он в видеообращении, которое размещено на сайте оперы.

Хотя мы твёрдо верим в тёплую дружбу и культурный обмен, которые давно существовали между артистами и культурными учреждениями России и США, мы более не можем взаимодействовать с артистами и организациями, которые поддерживают Путина или получают его поддержку, — подчеркнул Гелб.

Функционер также заявил о поддержке Украины, исключив взаимодействие с артистами — сторонниками Путина до завершения российской спецоперации.

Ранее стало известно, что российский певец Николай Басков поддержал решение Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. По мнению исполнителя, «операция полностью соответствует международному праву». Он заявил, что «Запад 30 лет беспринципно обманывал Россию» и что «руки США и НАТО давно в крови».

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