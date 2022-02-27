«Метрополитен-опера» разорвала отношения с артистами — сторонниками Путина

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Сегодня в возрасте 82 лет из жизни ушёл Виктор Витальевич Татарский, легенда советского радиовещания и бессменный ведущий программы «Встреча с песней». О его кончине сообщил Telegram-канал «Радио России», причина смерти не уточняется.

Человек, без которого трудно представить Радио России. Виктор Татарский работал до последнего дня. Ему было 82 года. Скорбим, — говорится в заявлении. Татарский родился в Ленинграде в 1939 году. Выпускник...