«Метрополитен-опера» разорвала отношения с артистами — сторонниками Путина
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:50, 28 февраля 2022
Фото: Julia Mineeva/imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Генеральный менеджер «Метрополитен-оперы» Питер Гелб заявил, что нью-йоркский оперный театр более не намерен сотрудничать с артистами и организациями, которые поддерживают президента РФ Владимира Путина. Совместная работа невозможна, пока продолжается спецоперация на Украине, отметил он в видеообращении, которое размещено на сайте оперы.
Хотя мы твёрдо верим в тёплую дружбу и культурный обмен, которые давно существовали между артистами и культурными учреждениями России и США, мы более не можем взаимодействовать с артистами и организациями, которые поддерживают Путина или получают его поддержку, — подчеркнул Гелб.
Функционер также заявил о поддержке Украины, исключив взаимодействие с артистами — сторонниками Путина до завершения российской спецоперации.
Ранее стало известно, что российский певец Николай Басков поддержал решение Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. По мнению исполнителя, «операция полностью соответствует международному праву». Он заявил, что «Запад 30 лет беспринципно обманывал Россию» и что «руки США и НАТО давно в крови».