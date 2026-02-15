Мать актера Ткаченко рассказала о посмертном награждении сына

Мать актера Николая Ткаченко, погибшего в зоне СВО, пока не знает, какими государственными наградами РФ будет посмертно награжден ее сын. В беседе с ТАСС она рассказала, что уже связывалась с военной частью.

Звонила в часть по поводу наград. Они подтвердили, что награды будут, — сказала женщина.

Она добавила, что поиски тела актера все еще продолжаются. В компетентных органах ей сообщили, что новой информации не поступало.

Ранее стадо известно, что Ткаченко посмертно наградили орденом Мужества и медалью Жукова. Актер погиб на фронте 6 декабря. В его фильмографии — около 20 работ в кино и сериалах, включая «Триаду», «Триггер», «Тест на беременность» и «Галя, у нас отмена!».