Художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова выпишут из Боткинской больницы 9 сентября.
Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер. Он добавил, что сейчас худрук гуляет со своей дочерью Александрой Захаровой и уверяет, что готов вернуться на работу, передаёт
20 августа Захарова госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких.
Как писал News.ru, актёр Дмитрий Певцов исполнит роль Иосифа Сталина в новом историческом спектакле с элементами фантазии о советском политическом деятеле. Премьеру готовит театр «Ленком». Постановщиком стал Марк Захаров.