https://static.news.ru/photo/bcbfbd8e-d184-11e9-b82c-fa163e074e61_660.jpg Марк Захаров Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова выпишут из Боткинской больницы 9 сентября.

Об этом сообщил директор театра Марк Варшавер. Он добавил, что сейчас худрук гуляет со своей дочерью Александрой Захаровой и уверяет, что готов вернуться на работу, передаёт РИА Новости .

20 августа Захарова госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких.

Как писал News.ru, актёр Дмитрий Певцов исполнит роль Иосифа Сталина в новом историческом спектакле с элементами фантазии о советском политическом деятеле. Премьеру готовит театр «Ленком». Постановщиком стал Марк Захаров.