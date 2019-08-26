https://static.news.ru/photo/f401b246-c8bc-11e9-aacc-fa163e074e61_660.jpg Марк Захаров (справа) Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров, госпитализированный в тяжёлом состоянии в одну из московских клиник, идёт на поправку и вскоре посетит театр.

Марк Анатольевич находится ещё в больнице, но уже идёт на поправку и собирается 3 сентября в театр на сбор труппы, — рассказал РИА Новости заместитель директора театра Сергей Вольтер.

Как ранее писал News.ru, режиссёр и художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров был доставлен в тяжёлом состоянии в одну из клиник столицы с подозрением на двустороннее воспаление лёгких.

Известный режиссёр является художественным руководителем Московского театра им. Ленинского комсомола уже 45 лет. Он поставил более 40 спектаклей, среди которых «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Вишнёвый сад» и другие. В качестве кинорежиссёра он запомнился такими фильмами, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо» и «Формула любви».